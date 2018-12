A Star Is Born : Ces deux vedettes auraient dû tenir les premiers rôles...

Lady Gaga et Bradley Cooper continuent de surfer sur la vague du succès avec A Star Is Born. Sortie le 3 octobre dernier, cette troisième adaptation du film éponyme sorti en 1937 n'en finit pas de cartonner à travers le monde. En France, près de 2 millions de spectateurs sont allés découvrir le premier long métrage de Bradley Cooper, qui campe à l'écran une star de la country en plein déclin qui découvre une talentueuse voix, future star de la pop incarnée par Lady Gaga. Au total, quelque 370 millions de dollars de recettes ont déjà été récoltées pour un "petit" budget de 36 millions de dollars. Sans compter les nombreuses nominations (Golden Globes, Critics' Choice Movie Awards) qui ouvrent la voie pour la course aux Oscars...

Maintenant que le duo formé par Lady Gaga et Bradley Cooper s'inscrit véritablement dans la légende hollywoodienne, difficile d'imaginer que d'autres artistes auraient pu prendre leur place. C'est toutefois bien le cas : on se souvient, entre autres, que Beyoncé avait été voulue par Bradley Cooper pour tenir le rôle d'Ally avant qu'il ne revienne finalement à Lady Gaga. Avant cela, ce sont deux autres vedettes bien connues du public qui ont longuement discuté de la possibilité de faire un remake.

Comme l'a révélé Jennifer Lopez dans un entretien diffusé le 10 décembre 2018 pour le site Extra, elle et Will Smith étaient à deux doigts de se lancer véritablement dans le projet. "Will et moi en avons discuté, avons parlé de développer le scénario. Ça n'est jamais arrivé... les projets sont ainsi. Je suis vraiment fière de Bradley, premièrement pour avoir réalisé son premier film. Nous sommes amis, et observer Lady Gaga faire son propre truc dans le film, c'est juste génial. C'est parfait. C'est arrivé. Comme pour ce film. Tout se déroule dans un timing divin", a-t-elle confié.

Une séquence disponible dans la vidéo ci-dessous !