Aaron Carter : Amoureux, il présente sa chérie après son "coming out bisexuel"

Finalement, Aaron Carter n'est pas bisexuel mais bel et bien hétérosexuel. En août 2017, le frère de Nick du groupe Backstreet Boys, disait avoir déjà eu une expérience avec un garçon puis, en mars de l'an dernier, il mettait les choses au clair en disant préférer les filles. Et aujourd'hui, c'est bien avec une dame qu'il est en couple.

Sur Instagram, le chanteur de 30 ans a posté une photo de sa dulcinée, Lina Valentina, qu'il a accompagnée d'un long message. "J'ai enfin trouvé l'amour de ma vie, personne ne m'a jamais compris et montré de l'amour comme le fait cette femme. Lina, tu as mon coeur pour le reste de ma vie, notre relation est récente mais nous allons vieillir ensemble et avoir notre famille. Et je vais chérir cela avec honneur et respect. Et je vais devenir l'homme que j'ai toujours voulu car tu es la femme dont j'ai toujours rêvé. Tu es ma lumière, mon rêve et je n'abandonnerai jamais notre couple, peu importe ce qu'il se passe, tu es ma reine. Je t'aime de chaque parcelle de mon coeur et de mon âme. Les relations ce n'est pas simple mais je veux que tu saches que je ne perdrai jamais mon amour pour toi. Je rentre à la demain demain pour te rejoindre", a-t-il écrit.

Lina Valentina, originaire de Russie, a émigré en Espagne avec ses parents quand elle avait 14 ans puis aux États-Unis. Elle a étudié à la Southern Connecticut State University, au Paier College of Art et au Fashion Institute of Technology de New York. Elle vit et travaille aujourd'hui à Los Angeles comme artiste.