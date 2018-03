Aaron Carter : Bisexuel ? Il clarifie ses propos et dit vouloir "une famille"...

Le chanteur américain Aaron Carter, frère de Nick du groupe Backstreet Boys, est revenu sur ses précédentes déclarations concernant sa sexualité. Après avoir évoqué sa bisexualité, il fait marche arrière et clarifie les choses.

Interrogé par Hollywood Life, le chanteur de 30 ans a déclaré : "C'était plus une anecdote sur ce qui m'était arrivé quand j'avais 17 ans, avec quelqu'un. Et je peux trouver des hommes et des femmes attirants, mais quand le sujet a été évoqué, mes propos ont été mal compris. Je me vois avec une femme et des enfants. Je veux une famille." Des propos maladroits laissant entendre que s'il était en couple avec un garçon, il ne pourrait pas avoir de famille alors que les possibilités d'avoir des enfants sont multiples...

Aaron Carter, qui a plus souvent fait les gros titres pour ses frasques que pour sa musique ces dernières années, a même enfoncé le clou pour bien qu'on comprenne qu'il aimait les femmes. "Je n'arrête pas de le dire aux gens. Je ne veux pas être mal compris juste parce que je me suis ouvert sur une anecdote", a-t-il ajouté. En août dernier, le chanteur avait déclaré avoir couché avec un garçon quand il avait 17 ans. Après ses déclarations, sa chérie la photographe Madison Parker avait décidé de rompre. Quelques jours plus tard, on le retrouvait sur la scène d'un club gay, acclamé par la foule...

Thomas Montet