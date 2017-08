Aaron Carter : Le petit frère de Nick des Backstreet Boys fait son coming-out

Lancé, le petit frère de Nick Carter des Backstreet Boys s'est ensuite remémoré la première fois qu'il a su qu'il était attiré par les deux sexes. "Je suis dans l'industrie du divertissement depuis mon tout jeune âge et je devais avoir 13 ans lorsque j'ai commencé à trouver les gars et les filles attirants. J'y ai pensé pendant plusieurs années, mais c'est à 17 ans, après quelques relations avec des filles, que j'ai eu une expérience avec un gars avec qui je travaillais et avec qui j'ai grandi", a-t-il ajouté.

Aaron Carter, qui partage depuis deux ans la vie de la photographe Madison Parker, a poursuivi son message en évoquant sa plus grande passion. "Pour moi la musique a toujours été mon temple. La musique nous transcendera tous à jamais. (...) Mais mon objectif ultime est d'être satisfait. Je n'ai jamais voulu décevoir". Il a conclu sa lettre en citant le chanteur britannique Boy George. "Je n'ai jamais senti que je n'avais pas ma place, j'ai seulement agi comme si c'était le cas".