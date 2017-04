Aaron Hernandez : L'ex-star de la NFL s'est suicidée en prison, à 27 ans

Quatre jours après avoir été acquitté du double meurtre dont il était accusé suite à des faits remontant à 2012, Aaron Hernandez s'est suicidé. L'ancien joueur de football américain, âgé de seulement 27 ans, s'est donné la mort dans sa cellule...

Comme le rapporte le Daily Mail, Aaron Hernandez est mort mercredi 19 avril 2017 très tôt dans la matinée, dans sa cellule du centre correctionnel Souza-Baranowski, situé dans la ville de Shirley dans l'État du Massachusetts. Un surveillant pénitentiaire a retrouvé le corps de l'ex-sportif, qui s'est pendu, comme l'ont confirmé les services du Massachusetts Department of Corrections. "M. Hernandez était dans une cellule individuelle dans une aile générale de la prison. M. Hernandez s'est lui-même pendu en utilisant un drap qu'il a accroché à la fenêtre de sa cellule. M. Hernandez a également essayé de bloquer sa porte de l'intérieur en apposant plusieurs objets", ont déclaré les autorités. Une enquête de police sur ce drame est en cours...

Aaron Hernandez se trouvait en prison depuis 2015 en raison d'une autre affaire judiciaire dans laquelle il avait été déclaré coupable et condamné à la perpétuité. En effet, l'ancien joueur des New England Patriots avait été reconnu coupable du meurtre d'Odin Llyod Jr., un joueur semi-professionnel tué par balles le 17 juin 2013 dans une zone industrielle de North Attleboro (Massachusetts), près du domicile du sportif. A l'époque, le jury avait retenu la préméditation et l'extrême cruauté contre l'ex-star de la NFL, qui, au moment du meurtre, avait un contrat de 40 millions de dollars sur cinq ans avec l'équipe de Boston.

Thomas Montet