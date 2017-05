Aaron Hernandez : Sa lettre à sa fiancée avant son suicide

Officiels de la NFL et supporters de foot US sont encore sous le choc de la mort d'Aaron Hernandez. Le défunt receveur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre fait l'objet de nouvelles révélations : il est l'auteur d'une lettre adressée à sa fiancée, et rédigée juste avant son suicide...

Avant de se donner la mort dans sa cellule à la prison de Souza-Baranowski à Shirley (État du Massachusetts), Aaron Hernandez a écrit trois lettres. Une d'elle était adressée à sa fiancée Shayanna Jenkins et a été rendue publique par le Massachusetts Department of Corrections (et mise en ligne par People). Sa déclaration d'amour est conclue par la phrase "You're rich", soulignée. L'ex-joueur de foot US fait allusion à la possibilité d'un versement de six millions de dollars à sa descendance par les New England Patriots, où il évoluait jusqu'à son arrestation en 2013 et la résiliation de son contrat. Aaron s'était engagé pour quatre ans et 40 millions de dollars avec l'équipe basée à Boston, au cours de la draft de 2010.

La somme correspond à des salaires impayés et des bonus. L'équipe des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sera contrainte de la régler si le juge déclare nulle et non avenue la peine de prison à vie que purgeait Aaron Hernandez, prononcée en avril 2015 pour le meurtre du petit ami de la soeur de sa fiancée, Odin Lloyd.

Aaron Hernandez est mort le 19 avril 2017 et avait 27 ans. Il s'est pendu avec ses draps dans sa cellule. Cinq jours avant son suicide, Aaron avait été reconnu non coupable d'un double meurtre commis un soir de juillet 2012 à Boston, à la sortie d'une boîte de nuit.