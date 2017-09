Aaron Paul : La star de "Breaking Bad" va être papa !

Aaron Paul est devenue une star mondiale avec le rôle du magnifique looser Jesse Pickman dans la série Breaking Bad, rôle qu'il a tenu de 2008 à 2013 et lui a valu un Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle en 2012. Depuis cette aventure, Aaron Paul s'est consacré à produire et donné de la voix pour la série animée BoJack Horseman pour Netflix ainsi que produire et tenir le rôle principal de The Path sur la plateforme Hulu ; Hulu qui vient de cartonner pour la première fois dimanche lors des Emmy 2017 avec sa série The Handmaid's Tale et ses 8 trophées.