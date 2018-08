Aaron Ramsey (Arsenal) : Sa femme Colleen est enceinte de jumeaux

Pièce-maîtresse de l'équipe d'Arsenal, dont les supporters l'ont élu meilleur joueur de la saison dernière, Aaron Ramsey se prépare à attaquer l'exercice 2017-2018 sur les chapeaux de roues avec un choc à domicile contre Manchester City dimanche 12 août. Mais hors des terrains aussi, il va devoir prendre ses responsabilités et être le maître du jeu...

Déjà parents d'un petit garçon de 3 ans, Sonny, le footballeur international gallois de 27 ans et sa femme Colleen (née Rowlands) vont en effet accueillir dans quelques mois des jumeaux ! C'est madame qui en a fait l'annonce avec une bonne dose d'humour sur les réseaux sociaux où, plutôt qu'une métaphore du ballon rond, elle s'est amusée de sa passion pour la cuisine et la pâtisserie : "Cela fait un moment que je n'ai pas posté le moindre gâteau mais soyez certains qu'il y a deux petits pains dans le four", a-t-elle écrit le 6 août en légende d'une photo de son ventre déjà bien arrondi, moulé dans une robe d'été. Pour les plus longs à la détente, le hashtag "#jumeaux" glissé à la fin levait tout suspense.

Encore quelques mois à peaufiner la recette du bonheur et Aaron et Colleen, amoureux depuis l'école et mariés depuis 2014, multiplieront les proportions !