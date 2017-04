Abandon de Brahma (Koh-Lanta) : Comment Denis Brogniart a tenté de le retenir

Vendredi 14 avril, l'épisode de Koh-Lanta Cambodge, a été marqué par l'étonnant abandon de Brahma. "J'étais dans la souffrance et le mal-être. Je ne voyais aucune solution. Je subissais chacun de mes faits et gestes. C'est comme une voiture qui n'a plus d'essence, elle roule quelque temps sur sa réserve et une fois la réserve épuisée, c'est terminé. J'ai vécu sur ma réserve à partir du 13e jour d'aventure, et jusqu'au 16e. Ensuite, je n'avais plus d'énergie", a déclaré le candidat à Gala.

Une décision qui, malgré ces arguments, a agacé la production mais aussi Denis Brogniart. Pendant la diffusion de l'épisode, l'animateur n'a pas hésité à écrire des tweets faisant part de sa contrariété : "Très déçu de l'abandon de @brahmakoh_lanta qui ne sait pas ce qu'il va manquer dans #KohLanta. Tout le monde a voulu le retenir. En vain." (...) "Sachez que j'ai tout fait pour faire changer d'avis @brahmakoh_lanta qui voulait abandonner sur #KohLanta. Il n'a rien voulu savoir. #regrets."