Abby Nicole, star montante de la country, est morte à 25 ans

Selon People, qui cite la chaîne locale News Channel Nebraska, la chanteuse américaine est décédée dans un accident survenu à bord d'un véhicule utilitaire près d'une piste de course située au Thayer County Fairgrounds, un champ de foire. Abby Nicole (née Abby Uecker) se trouvait là-bas après avoir assuré au cours du week-end plusieurs performances avec ses musiciens. Selon les premiers éléments, l'accident est survenu en pleine nuit, vers 4h20. Transportée d'urgence au centre hospitalier Thayer County Health Services, Abby Nicole (qui était passagère) a été prononcée morte quelques instants plus tard. L'identité du conducteur, un homme, n'a pas été révélée, tout comme son état de santé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Très connue dans le Nebraska, Abby Nicole enchaînait depuis plusieurs semaines les représentations dans les foires locales. Au printemps dernier, elle s'était installée à Nashville, capitale de la musique country, pour enregistrer son single Cool. Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, elle avait étudié à l'université de Nebraska-Lincoln, où elle a été diplômée d'art dramatique. En décembre 2014, la jeune femme avait été diagnostiquée d'une tumeur cérébrale. Elle avait subi une opération chirurgicale qui avait été une réussite.

Mardi, le manager et batteur de son groupe, Chad Barnhill, s'est exprimé auprès de Fox News pour rendre hommage à son amie disparue. "Nous apprécions les condoléances de toutes les personnes qui nous contactent. Je dis à tout le monde que l'amitié guérit des maux et nous apprécions vraiment toute cette amitié qui nous permettra de guérir ces cicatrices que nous aurons pendant un moment. Abby était une personne géniale... Elle aimait les gens. Avoir été à ses côtés tous les jours me permet de vous dire à quel point c'est vrai. Elle voulait connaître tout le monde, et tout le monde voulait la connaître", a-t-il déclaré.