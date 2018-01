Abdelhafid Metalsi (Cherif) : Qui se cache derrière le héros de France 2 ?

Ce vendredi 5 janvier 2018, la série Cherif fait son grand retour sur France 2 avec les deux premiers épisodes de la saison 5, qui en comportera dix au total. Un an après la diffusion de la dernière saison (4,6 millions de téléspectateurs en moyenne, sa meilleure saison historique) qui avait apporté son lot de surprises et de rebondissements, les téléspectateurs retrouvent ainsi l'acteur Abdelhafid Metalsi dans la peau de Kader Cherif, flic séducteur de la brigade criminelle de Lyon, et sa collègue Adeline Briard, interprétée par Carole Bianic.

Ça faisait quatre ans que Cherif et Briard se tournaient autour

Lors du dernier épisode de la saison 4, la relation des deux héros prenait une tournure inévitable : après de longs mois passés à essayer d'échapper à leurs sentiments, Kader Cherif et Adeline Briard connaissaient enfin leur première nuit d'amour. "Il y aura des hauts et des bas dans leur relation. Mais nous avons décidé de prendre le risque d'assumer le fait que Cherif et Briard forment un couple. On ne pouvait pas faire patienter indéfiniment le public alors que cela faisait quatre ans qu'ils se tournaient autour", a déclaré le premier dans un entretien accordé cette semaine à Télé Star.

Star de la série depuis ses débuts en 2013, Abdelhafid Metalsi ne s'imaginait pas un tel engouement, les spectateurs étant de plus en plus nombreux à se réunir devant leur petit écran. "Depuis le départ, nous avons tous essayé de développer une série ludique, un personnage attachant, avec une jolie romance. Que ça paye est gratifiant", déclarait-il l'an dernier à Télé Loisirs. Avant d'interpréter Cherif, l'acteur de 44 ans a longtemps cumulé les rôles secondaires au cinéma et à la télévision, passant également par le théâtre. Les cinéphiles l'ont ainsi aperçu une fois dans une grosse production hollywoodienne, Munich de Steven Spielberg (2005), avant de le découvrir dans Mauvaise Foi de Roschdy Zem (2006), L'Instinct de mort de Jean-François Richet (2008) et plus récemment dans Les Invincibles de Frédéric Berthe (2013).

Croire en sa bonne étoile

À la télévision, le comédien est passé par Mafiosa, Alice Nevers, le juge est une femme ou bien encore Engrenages. Autant d'expériences qui lui ont permis de s'épanouir jusqu'à décrocher le rôle de sa vie, lui qui a persévéré et qui a cru en sa bonne étoile. "Il m'a fallu du temps pour assumer cette vie de comédien car elle offre de grandes joies mais aussi des déceptions énormes, sans oublier le côté précaire. À mes débuts, il m'est parfois arrivé de ne pas toujours manger à ma faim. (...) J'ai la joie d'être enfin à la place où j'avais toujours eu envie d'être. En m'amusant comme un gosse, ce métier me rend heureux", déclarait-il en 2016 à Télé Z.

De sa vie privée, on sait peu de choses. Après avoir grandi à Reims, Abdelhafid Metalsi est venu à Paris pour étudier le droit. Une discipline qu'il a vite abandonnée pour se consacrer à l'art dramatique, lui qui a ensuite suivi une formation au théâtre national de Chaillot. Orphelin de mère, il se dit "très proche" de son papa. "C'est quelqu'un de pudique. Mais il n'a pas besoin de me dire les choses. Je sais qu'il est fier de moi", avait-il glissé en au Parisien en 2015.