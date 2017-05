Cannes: Abigail Lopez seins nus au palais et à la Villa Domergue, quelle audace!

Ne cherchez pas Abigail Lopez dans les films sélectionnés pour le Festival de Cannes, vous ne la trouverez pas : en dehors d'un vague rôle de petite amie dans un épisode de la série Sex and the City en 1999, quelques apparitions à nouveau comme figurante dans New York : Police Judiciaire dans la première moitié des années 2000, et une dernière tentative en date de crever l'écran dans un Thriller inconnu au bataillon (Caleb's Door) en 2009, on ne peut pas dire que le CV artistique de la dame soit bien pourvu.

En revanche, vous la repérerez facilement dans la rubrique "WTF ?!" (permettez qu'on traduise assez librement "what the f*ck" par : "mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?!") de cette édition anniversaire du rendez-vous de la Croisette. Si l'on ignore encore ce qui lui a valu de prendre part à cette 70e édition du plus fameux festival de cinéma au monde, il est certain qu'elle a su mettre cette opportunité à profit pour se faire remarquer mercredi 24 mai.

Une première fois en journée, à l'occasion de la montée des marches du film Rodin : tandis que Jacques Doillon, Vincent Lindon, Izia Higelin et Séverine Caneele défendaient avec aplomb cette réalisation, Abigail Lopez investissait le tapis rouge du palais des festivals à moitié nue, les seins et le fessier laissés à l'air libre par son extravagante robe verte très (trop ?) échancrée et très (trop ?) fendue. Et, de toute évidence, un peu trop longue aussi vu qu'elle s'est pris les pieds dedans. Simple wardrobe malfunction (incident vestimentaire), comme il en arrive parfois ?

Certainement pas, puisque la bomba latina a récidivé un peu plus tard. Apparemment invitée à l'enregistrement de l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché, qui comme l'an dernier s'est installée sur le Croisette le temps d'un numéro et a pris ses quartiers à la Villa Domergue, la señorita Lopez s'est montrée encore plus hardie : le bustier de sa robe (si tant est que le mot convienne) se résumant à deux fines bretelles loin de suffire à masquer ses tétons (ses pendant d'oreilles, en revanche, auraient été parfaits dans ce rôle !), elle était pour ainsi dire toute poitrine dehors. Et visiblement très fière de son petit effet devant les photographes, tandis que défilaient des personnalités telles que Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo, qui comptent parmi les participants de cette émission exceptionnelle qui sera diffusée samedi 27 mai.

Bref, Bella Hadid peut aller se rhabiller. Ou se déshabiller un peu plus si elle veut récupérer son titre.