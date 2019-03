Accident dans Thalassa : Une montgolfière s'écrase, Fanny Agostini à bord !

Animateur télé, un métier à risques !

Selon nos confrères de Sud Ouest, Fanny Agostini (30 ans) s'est fait une grosse frayeur ce vendredi 22 mars 2019 au matin sur le tournage de Thalassa pour France 3. Une montgolfière qui survolait les eaux du golfe du Morbihan, qui transportait l'animatrice et trois autres personnes (dont deux autres journalistes de l'émission, un cadreur et un preneur de son) dans sa nacelle, s'est abîmée en mer. Heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer selon nos confrères.

La préfecture maritime de l'Atlantique a expliqué que la montgolfière volait à basse altitude et qu'une erreur du pilote aurait causé l'accident. "Le pilote se serait trompé dans une manoeuvre et la montgolfière est tombée à l'eau aux alentours de Sarzeau", a indiqué la préfecture. C'est le pilote en question qui a prévenu le sémaphore de Piriac (Loire-Atlantique), lequel a ensuite alerté le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) afin de venir au secours de l'équipe. Un bateau pneumatique des pompiers et un autre appareil de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du golfe du Morbihan ont été dépêchés sur place. Les naufragés ont, dans la foulée, été transportés au centre hospitalier de Vannes.

Une porte-parole de France Télévisions a confirmé que l'équipe de son émission culte avait été reçue à l'hôpital pour des "blessures superficielles". "Tout le monde va bien, il y a plus de peur que de mal, ça a été une belle frayeur", a-t-elle assuré.

Ce tournage était organisé pour mettre en images l'émission Morbihan, un archipel en Bretagne qui doit être diffusée le 8 avril prochain en prime time.