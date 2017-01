AcTualiTy : Après son clash avec Maud Fontenoy, une chroniqueuse claque la porte

Vendredi 13 janvier 2017, Maud Fontenoy était l'invitée de Thomas Thouroude dans AcTualiTy (France 2) afin de parler de son livre Des tempêtes j'en ai vu d'autres (éditions Plon). Un entretien qui a viré au règlement de comptes entre la navigatrice, également femme politique du parti Les Républicains experte dans les questions d'écologie, et la chroniqueuse Isabelle Saporta.

Cette dernière a en effet mis en cause l'engagement de Maud Fontenoy sur l'écologie. Des déclarations qui ne sont pas passées auprès de la principale intéressées et qui ont précipité le départ de la chroniqueuse. "Chers tous. Le clash avec @maudfontenoy m'a décidée. Ma place n'est pas dans @Actuality mais sur le terrain à lutter à vos côtés", écrivait-elle par le biais de son compte Twitter dimanche 15 janvier. Après quoi, elle s'est exprimée auprès de nos confrères du Parisien (édition du 16 janvier 2017).

"On était partis pour lui servir la soupe. Moi, je ne pouvais pas. J'ai toujours eu des positions assez claires. Et il y a eu ce clash. Je ne regrette rien. Je peux me regarder dans une glace", a-t-elle confié. Elle s'en est ensuite prise à Elephant, la production de l'émission : "Ce week-end, j'ai eu des soutiens de la direction de France 2, mais j'ai aussi été déçue par la production. À la fin de l'émission, tout le monde regardait ses pompes. Tant pis si je ne passe plus à la télé, je suis une journaliste de terrain."

Contactée par Le Parisien, la production a expliqué : "On a toujours laissé à Isabelle sa liberté. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite."