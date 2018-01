Adam Hicks : L'ex-star de Disney arrêtée pour vol à main armée

De Justin Timberlake (The Mickey Mouse Club) aux frères Jonas (Camp Rock et Camp Rock 2), Disney Channel a révélé de nombreuses stars ! Le destin d'un des espoirs de la chaîne a viré au drame. L'acteur Adam Hicks a été arrêté après une série de vols à main armée...

La triste nouvelle est signée TMZ.com ! Adam Hicks a été arrêté ce mercredi 24 janvier 2018 par des agents du SWAT, l'unité d'intervention spécialisée de la police. Le héros des séries Zeke et Luther et Paire de rois et du téléfilm Lemonade Mouth aurait commis une série de quatre à cinq vols à main armée, avec la complicité de sa petite amie. Le duo aurait notamment attaqué deux femmes septuagénaires.

Toujours selon le site américain TMZ, Adam Hicks et sa petite amie s'en prenaient à des randonneurs dans la vallée de San Fernando, à Los Angeles. L'acteur braquait ses victimes avec une arme et leur demandait argent liquide, téléphones et autres biens en leur possession.

Adam Hicks a été arrêté à deux reprises l'année dernière, une première fois en juillet pour l'utilisation d'une arme à feu, et la seconde au mois de septembre pour agression. Le comédien de 25 ans a échappé au procès les deux fois, pour manque de preuves.