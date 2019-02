Adam Johnson, en prison pour agression sexuelle : Des craintes avant sa sortie

En 2016, Adam Johnson a écopé de six ans de prison pour agression sexuelle sur une mineure de 15 ans. Devant la cour de Bradford, l'ancien footballeur britannique de 31 ans qui a joué Sunderland et Manchester City, avait admis qu'il connaissait l'âge de sa victime et avait plaidé coupable. Peu de temps avant que l'affaire n'éclate, l'ex-sportif de 31 ans avait accueilli une petite fille avec sa compagne de l'époque, Stacey Flounders. Cette dernière connaissait d'ailleurs la victime qui était une grande fan de Sunderland et avait contacté le joueur via Facebook pour lui demander des maillots dédicacés. "Je connaissais son âge. Je m'excuse de tout mon coeur auprès d'elle. C'est une enfant et elle aurait dû être en sécurité avec moi", avait témoigné Adam Johnson devant le juge en février 2016.

Emprisonné depuis trois ans, l'ex-buteur anglais devrait être libéré dans les prochaines semaines, dans le courant du mois de mars. C'est en tout cas ce que soutiennent sa soeur Faye Johnson mais aussi plusieurs sources à l'intérieur de la prison. Le service de probation devrait effectivement approuver sa libération au printemps, s'il est certifié qu'il ne représente plus une menace. Adam Johnson aborde cette libération à venir avec une certaine crainte.

Une source a rapporté au Daily Star que le célèbre détenu s'était fixé pour objectif d'avoir une conduite irréprochable pour ses derniers jours derrière les barreaux. "Il est à quelques semaines de la libération et sait que si quoi que ce soit se passe mal, même quelque chose de mineur, sa condamnation pourrait être étendue", est-il expliqué.

D'abord envoyé à la prison Armley de Leeds, Adam Johnson a ensuite été transféré dans un établissement pénitencier situé dans le South Yorkshire pour des raisons de sécurité et placé dans le quartier des détenus vulnérables. L'ex-footballeur avait été menacé avec un couteau sous la gorge dans sa première prison.

À sa libération, Adam Johnson aurait prévu de partir golfer avec ses amis au Portugal et pourrait reprendre sa carrière en s'engageant avec le club d'Hartlepool United.