Adam Levine au lit avec sa femme, Behati, dans le nouveau clip de Maroon 5

Des années qu'Adam Levine invite ses conquêtes à jouer les guests dans les clips de Maroon 5... Celui de Cold n'échappe pas à la règle. Behati Prinsloo y apparaît sans créer une grande surprise, une prestation beaucoup moins sexy que celle qu'elle avait offerte en 2014 dans le clip très controversé d'Animals. Tel un prédateur, Adam Levine courait après la belle Behati avant que le couple finisse nu, le corps recouvert de sang. Rien de tout cela pour Cold, où l'ambiance est effectivement plus froide.

En voiture pour rentrer chez lui, Adam Levine est finalement contraint de se rendre à une soirée. Le beau gosse de Maroon 5 se retrouve dans un club où une étrange substance est déposée dans son verre. Drogué à son insu, le chanteur est alors plongé dans une autre dimension où il côtoie d'étranges créatures. Malgré tout assez lucide pour rentrer chez lui, Adam Levine regagne son lit, où sa sublime Behati est assoupie. Réveillé, le top namibien de 27 ans écoute d'une oreille distraite le récit incompréhensible de son mari.

Particulièrement complices depuis la naissance de leur histoire - marquée par un mariage au Mexique en juillet 2014 et la naissance d'une magnifique fille prénommée Dusty Rose en septembre 2016 -, Adam Levine et Behati Prinsloo partagent tout.

Alors qu'il a reçu son étoile sur le prestigieux Walk of Fame d'Hollywood le 10 février, Adam Levine a pu compter sur la présence de ses femmes. Divine dans une robe bustier noire, comme si elle n'avait jamais porté d'enfant, Behati Prinsloo a fait honneur au leader des Maroon 5, complètement gaga de sa petite Dusty Rose.

Avant Behati, Adam Levine avait invité une autre de ses sublimes conquêtes, également top et ancien Ange Victoria's Secret : Anne Vyalitsyna. La bombe était apparue dans trois clips, Hands All Over, Misery ou encore Never Gonna Leave This Bed, dans lequel elle était elle-même déjà au lit avec Adam Levine.