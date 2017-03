Adam Levine : En duel avec Behati Prinsloo pour les faveurs de leur fille

Le mercredi 21 septembre 2016, la vie d'Adam Levine et Behati Prinsloo changeait lorsqu'ils accueillaient leur premier enfant. Le chanteur et son épouse mannequin sont aujourd'hui des parents comblés... et en compétition ! Ils se livrent à distance une bataille pour obtenir le premier mot de la craquante Dusty Rose. "Dada" ou "mama" : qui l'emportera ?

C'est à Jimmy Fallon qu'Adam Levine a révélé la nature du duel qui l'oppose à Behati Prinsloo. Adam était invité ce mardi 14 mars sur le plateau de l'émission du présentateur, et y a interprété le nouveau single du groupe Maroon 5, Cold (feat. Future). Au cours de son interview avec Jimmy Fallon, le chanteur de 37 ans et coach de l'émission The Voice est revenu sur la présentation de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Behati Prinsloo et leur fille étaient présentes.

"J'adore [être papa] ! C'est tellement drôle, [les enfants] font de nouvelles choses en permanence, c'est toujours amusant. C'est la plus belle chose au monde", déclare Adam Levine. Il poursuit en évoquant sa fille Dusty Rose, bientôt six mois : "Je travaille dur sur le 'dada'. Et quand vous travaillez un mot, vous avez tendance à le glisser dans tout ce que vous dites. Quand elle est adorable, vous dites 'Oh mon Dieu, regarde à quel point tu es adorable ! Dada.' On a obtenu des sons qui ressemblent à 'dada' mais rien de concret. Mais j'y travaille, et mon épouse travaille sur 'mama', c'est une course jusqu'à l'arrivée, mais on verra".

Qui d'Adam Levine ou Behati Prinsloo aura le dernier - en l'occurrence, le premier - mot ? Dusty Rose attribuera-t-elle la victoire à son papa ou à sa maman ? La rivalité reste bon enfant et n'entâchera en rien l'amour que se portent et que lui portent le chanteur et sa femme...