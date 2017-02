Adam Levine : Étoilé face à Behati Prinsloo et leur fille Dusty Rose

"Journée extraordinaire et irréelle pour notre famille. Je suis extrêmement fière de ta réussite, mais surtout fière de la superbe personne que tu es. Meilleur papa, meilleur mari, nous t'aimons", écrit Behati Prinsloo en légende d'une photo publiée vendredi après-midi sur Instagram. Quelques heures plus tôt, le mannequin de 27 ans assistait à la cérémonie d'inauguration de son époux, au 6752 Hollywood Boulevard à Los Angeles, en face du Musicians Institute.

Vêtue d'une veste en (fausse ?) fourrure, d'une robe et de sandales noires, Behati Prinsloo a écouté les speakers de l'événement (le président et PDG de la chambre de commerce de Hollywood, Leron Gubler, et les invités Blake Shelton et Sammy Hagar), sa petite Dusty Rose sur les genoux. Mère et fille ont ensuite rejoint Adam Levine pour une série de photos souvenirs sur l'étoile.

Les parents et le frère d'Adam Levine, ses amis du groupe Maroon 5 et la compagne de Blake Shelton, Gwen Stefani, étaient également de la partie.

En dévoilant son étoile sur le Walk of Fame, Adam Levine rejoint la grande famille de personnalités honorées, à laquelle appartiennent également les acteurs Amy Adams, Ryan Reynolds et Viola Davis, ou encore le chanteur Charles Aznavour.