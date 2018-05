Adam Levine : Papa comblé, Behati Prinsloo veulent plus d'enfants

Adam Levine et Behati Prinsloo forment un couple discret ! Ils ont néanmoins partagé avec leurs millions de fans l'heureuse nouvelle de la naissance de leur deuxième enfant. Selon le papa chanteur, l'aînée Dusty Rose est "obsédée" par sa petite soeur Gio.

C'est sur le plateau d'Ellen qu'Adam Levine a évoqué, pour la première fois depuis sa naissance, sa fille Gio. Félicitée par la présentatrice Ellen DeGeneres puis interrogée sur la relation entre Gio et sa grande soeur Dusty Rose, le chanteur du groupe Maroon 5 confie : "[Dusty] est obsédée par Gio, au point que tous les matins quand elle se lève, la première chose qu'elle dit est 'Gio, Gio, Gio' et elle court dans sa chambre. C'est vraiment adorable. Elle est vraiment amoureuse d'elle."

"[Dusty] est un peu brutale avec elle, parce qu'elle ne comprend pas ce truc alors elle l'approche de près et fait des trucs fous mais c'est tellement drôle. Être papa est le truc le plus drôle de la planète", ajoute l'ambassadeur du parfum "Y" de YSL Beauté. Quant à la venue au monde d'un ou de futurs bébés, Adam Levine révèle, sur le ton de l'humour : "On en veut beaucoup... [5] au moins, comme Maroon 5 ! On va avoir un groupe. Un groupe d'enfants."

Maroon 5, justement, donnera le coup d'envoi d'une nouvelle tournée, la Red Pill Blues Tour, fin mai. Elle prendra fin en octobre à New York.