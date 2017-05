Adam Peaty : Torride et affolant de sensualité, il dévoile ses abdos en béton !

L'été débute à peine chez les people que certains se dénudent déjà. Adam Peaty est un sportif qui en plus d'avoir un corps de rêve est un champion olympique : le jeune homme de 22 ans était le seul Britannique à décrocher une médaille d'or en natation à Rio en 2016, sur le 100m brasse.

Au cours d'une interview qu'il a accordée au magazine Attitude, le jeune homme s'est laissé à quelques confidences sur sa passion et ses craintes à ses débuts. Plus jeune, le champion craignait la piscine : "J'avais l'habitude d'entrer [dans la piscine, NDLR] avec ma mère, puis m'agripper à ses bras et faire tout et n'importe quoi afin de sortir de l'eau... Finalement, quand j'ai vu que mes camarades appréciaient la natation, je me suis détendu. Mais comme un enfant, je n'avais même pas envie d'aller à la douche !" Et lors que nos confrères lui demandent de se confier sur son parcours lors des Jeux olympiques de Rio, le jeune homme est encore exalté : "C'était fou."

"J'ai réalisé ma première manche et j'étais en mode : 'je ne me suis jamais senti aussi heureux lors de mes 50 derniers mètres', car évidemment, vous entendez la foule vous acclamer, mais seulement lorsque vous arrivez. Donc j'étais en bas, le silence et ensuite quand je suis remonté il y avait des hurlements, c'était génial", a-t-il poursuivi.

En bref, Adam Peaty était un sportif très heureux lors de cette compétition internationale. Pour cette interview, le jeune homme affiche avec panache son corps de rêve et il faut le dire, il fait monter la température en moins de deux.