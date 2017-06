Adam West : Mort de l'iconique Batman

C'est lui qui avait incarné le superhéros dans la série télévisée Batman en 1966, ainsi que dans le film de Leslie H. Martinson nous a quittés. Adam West est mort à l'âge de 88 ans, succombant à la leucémie, annonce le site de Variety. "Notre père s'est toujours vu comme le Chevalier Blanc, espérant avoir un impact positif dans la vie de ses fans. Il était, et sera toujours notre héros," a écrit sa famille dans un communiqué. Marié à trois reprises (Billie Lou Yeager, Frisbie Dawson et sa veuve Marcelle Tagand Lear), il a eu six enfants.

La carrière d'Adam West démarre en 1959 au cinéma. Il jouera ainsi face à Chuck Connors dans Geronimo et The Three Stooges in The Outlaws Is Coming. Après être apparu dans le film de science-fiction Robinson Crusoe on Mars (1964), il décroche le rôle principal de la série Batman, diffusé sur la chaîne ABC.

La suite de sa carrière sera notamment marquée par son travail dans le doublage, on peut ainsi l'entendre et l'écouter dans la série d'animation diffusée entre 2004 et 2006, ainsi que dans le jeu vidéo LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham, ainsi que dans le film d'animation Batman : Le retour des justiciers masqués. On citera également Les Griffin (Family Guy), série animée dans laquelle il prêtait sa voix au maire.

L'interprète de Bruce Wayne et de son alter ego laissera une empreinte indélébile dans l'univers foisonnant des comics. Il a inauguré son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood en 2012.