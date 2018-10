Adel Kachermi : Reconverti, l'ex-2Be3 raconte sa nouvelle vie

Il fut un temps où les 2Be3 (prononcez to be free) formaient le boysband le plus populaire de France. Adel Kachermi en faisait partie. Il a connu la gloire, l'échec puis le drame avec la mort de Filip Nikolic, en 2009. Depuis, l'ancien chanteur s'est reconverti et raconte sa nouvelle vie dans une rare interview...

C'est au Parisien (Week-end) qu'Adel Kachermi s'est confié. L'homme de 43 ans a fondé son entreprise de services aux VIP et aux plus fortunés. Akcess propose à ses clients la location de jets privés, de yachts et de villas de vacances, ainsi que l'opportunité d'assister aux événements les plus prisés. "Frank et Filip rêvaient de cinéma, ils se sont lancés dedans. De mon côté, j'ai décidé de tourner le dos au milieu artistique, car la célébrité m'avait usé", déclare-t-il à propos de sa décision de se reconvertir.

"Je me sens libre, équilibré, et j'aime mon métier. La célébrité peut être un cadeau empoisonné", poursuit-il. L'ex-chanteur jouit de son anonymat retrouvé mais utilise son expérience du show business pour les clients de sa société, "des hommes d'affaires, des personnalités, des sportifs" qui le contactent pour voyager et passer du bon temps dans la plus grande discrétion possible.

Adel Kachermi est resté proche de son ancien collègue des 2Be3 Frank Delay, avec qui il a assisté aux obsèques de Filip Nikolic à Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a neuf ans. Les deux hommes retournent d'ailleurs régulièrement à Longjumeau, dans l'Essonne, leur ville de naissance.