Adele annonce son divorce d'avec Simon Konecki, après 7 ans d'amour

Après sept ans d'amour, Adele et son mari Simon Konecki viennent d'annoncer leur séparation. La chanteuse britannique de 30 ans a fait part de cette très triste nouvelle par un communiqué commun diffusé auprès de l'Associated Press (l'équivalent de l'AFP) disant : "Adele et son partenaire se sont séparés. Ils se sont engagés à élever leur fils ensemble, avec amour. Comme toujours, ils demandent de respecter leurs vies privées. Il n'y aura pas d'autres déclarations".

Adele et son désormais futur ex-mari, l'entrepreneur Simon Konecki, ont effectivement accueilli un adorable petit garçon, Angelo, en 2012. Malgré leur quinze années d'écart, Adele et Simon semblaient avoir trouvé leur équilibre, puisqu'ils s'étaient dit "oui" en 2016, après des années d'amour, dans le plus grand des secrets. L'interprète du tube mondial Hello avait d'ailleurs annoncé son mariage avec Simon lors d'un concert à Brisbane, en Australie. "Ce sentiment quand vous commencez à tomber amoureux de quelqu'un est le meilleur sentiment au monde. Je suis accro à ce sentiment. Bien sûr, je ne peux plus connaître ce sentiment parce que je suis mariée maintenant. J'ai trouvé mon prochain", avait-elle déclaré. Il faudra probablement encore du temps avant qu'Adèle ne se lance dans une autre histoire...

Simon Konecki, 45 ans, a vécu une grande carrière dans le monde de la finance, avant de tout plaquer pour oeuvrer dans l'humanitaire. Il est le créateur de l'ONG Drop4Drop, qui oeuvre pour l'accès à l'eau potable dans les pays en développement, notamment en Inde ou Ouganda. Adele l'avait rencontré par l'intermédiaire de Ed Sheeran. Nevermind, elle trouvera Someone like him...

Côté pro, le dernier album d'Adele intitulé 25 (porté par les titres Hello, When We Were Young ou Send My Love To Your New Lover), est paru il y a déjà quatre ans et s'est écoulé à 22 millions d'exemplaires dans le monde.