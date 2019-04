Adele bientôt divorcée : Son ex-mari pourrait réclamer la moitié de sa fortune !

Après sept ans d'amour, trois de mariage et un adorable petit garçon, Angelo (6 ans), Adele a annoncé voiloir divorcer de Simon Konecki. "Adele et son partenaire se sont séparés. Ils se sont engagés à élever leur fils ensemble, avec amour. Comme toujours, ils demandent de respecter leurs vies privées. Il n'y aura pas d'autres déclarations", était-il précisé. On pourrait croire que leur séparation est plutôt récente. Il n'en serait rien. Selon les informations du Sun, qui a pu consulter certains documents du divorce, ils auraient décidé de mettre fin à leur relation il y a plus d'un an.

Il y aurait plusieurs litiges entre eux, le couple n'ayant pas signé de contrat prénuptial avant leur mariage. Simon Konecki se retrouve en droit de demander la moitié de la fortune d'Adele, qui est estimée à plus de 150 millions de livres sterling (soit 173 millions d'euros euros). Les papiers du divorce montrent également qu'Adele a vendu son domicile britannique pour trois millions de livres. La chanteuse de 30 ans a aussi cédé sa propriété de Los Angeles à son ex, en janvier 2019. Une bataille judiciaire s'annonce entre les deux ex.

Toujours selon The Sun, Adele aurait organisé une fête de divorce secrète à New York, en mars 2019 avec sa grande amie Jennifer Lawrence. "Adele a commencé à parler de sa rupture avec Simon à ses amis proches et sa famille il y a quelques mois", a confié une source proche de l'interprète de Hello. "Jennifer est l'une des premières personnes à qui elle en a parlé. Les filles ont le même sens de l'humour. Organiser cette fête était une brillante idée", poursuit-elle. Le Sun rapporte que Emma Stone, Amy Schumer et Ayda Field étaient également de la partie.

Pourquoi Adele et Simon ont-ils rompu ? L'homme d'affaires de 45 ans finance des projets qui pour but de donner des accès à l'eau potable dans des pays défavorisés. "Simon n'a aucun intérêt pour les tapis rouges, les soirées showbiz ou les concerts, alors qu'Adele est de retour dans le studio d'enregistrement et est prête à sortir un nouvel album", indique cette même source. Peut-être que le divorce sera l'un des thèmes principaux de ce futur album. Affaire à suivre.