Adele bouleversée par l'incendie de Londres : Sa noble réaction émeut la Toile

Les drames se succèdent au Royaume-Uni. Après une série d'attentats qui a meurtri Londres et Manchester, la ville de Big Ben s'est une nouvelle fois réveillée le coeur lourd.

Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, les habitants de la tour Grenfell se sont retrouvés pris au piège d'un brasier de 27 étages. L'incendie qui a ravagé cet immeuble du quartier de Kensington a emporté avec lui 12 personnes, tandis que 78 autres sont toujours hospitalisées, dont 18 dans un état grave.

Alors que le bilan pourrait encore s'alourdir, une chaîne de solidarité s'est d'ores et déjà mise en place et certaines célébrités sont venues prêter main forte aux victimes. Pendant que que les donations se multiplient, la chanteuse Adele, originaire de Tottenham, a fait le déplacement en personne pour soutenir les sinistrés, rapporte le Daily Mail.

C'est en toute discrétion, les cheveux attachés et vêtue d'une longue robe noire que la chanteuse de 29 ans est arrivée pour aider les habitants du quartier. "Adele est venue faire un tour pour enlacer tout ceux qui avaient besoin qu'on les réconforte", a écrit un utilisateur de Twitter, tandis que les autres internautes vantaient la gentillesse et la modestie de l'interprète de Hello, qui ne s'est pas vantée de sa visite surprise.

Même les médias locaux sont passés à côté de l'info, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Adele, qui s'était dite bouleversée d'être en tournée lors des précédents attentats qui ont touché la ville, n'était pas la seule à être venue apporter son aide. La popstar Rita Ora, qui a grandi dans le quartier, s'est elle aussi rendue sur place pour apporter de l'eau et d'autres denrées de premiers secours et aider les rescapés.

Bouleversée, l'ex-compagne de Calvin Harris s'est servie de son compte Snapchat pour inciter tout ceux qui le pouvaient à venir les aider, d'une quelconque manière que ce soit.