Adele et Jennifer Lawrence : Leur folle soirée alcoolisée dans un bar gay

Adele et Jennifer Lawrence ont visiblement passé une bonne soirée vendredi 22 mars 2019 : la chanteuse de 30 ans et l'actrice de 28 ans se sont retrouvées au Pieces, un bar gay de New York. Et à en croire les photos et vidéos partagées par des témoins sur les réseaux sociaux, les deux copines stars sont du genre fêtardes et compétitrices !

Première à monter sur scène pour participer à un jeu d'alcool en chanson, l'interprète de Someone like you s'est présentée comme femme mariée et "mère au foyer" (avec Simon Konecki, elle est maman d'un petit Angelo, 6 ans). Mais la célèbre candidate a malheureusement perdu face à ses adversaires. Il n'en fallait pas plus pour que son amie actrice lui saute dessus en lui criant une fois au sol : "Mais comment as-tu pu perdre ?" Ce à quoi Adele a répondu : "Tu es fiancée put***, tu n'as même pas ta place ici !" Jennifer Lawrence, fiancée depuis peu à Cooke Maroney, a finalement répliqué : "Ça n'a rien à voir avec mes capacités à boire !"