Adèle Exarchopoulos cambriolée : Un butin de luxe pour les malfaiteurs

Mauvaise nouvelle pour la talentueuse Adèle Exarchopoulos. L'actrice, qui a explosé à l'écran dans le drame La Vie d'Adèle, Palme d'or à Cannes en 2013, a été victime d'un cambriolage selon le site du magazine Closer. Les malfaiteurs auraient volé, dans son appartement parisien, bagues, produits de beauté et maroquinerie de la comédienne, qui est aussi une grande fashionista. Les faits se sont déroulés le 23 décembre.

Nouvelle égérie de la maison Louis Vuitton, qu'on ne rate pas lors des défilés de la Fashion Week, la jeune femme de 23 ans fait toujours de bons choix en matière de style, comme le montrent ses posts sur Instagram. Désormais cambriolée, c'est le coeur certainement lourd qu'elle va se préparer puisqu'il lui manquera des "bijoux Boucheron, des bagues Cartier, des boucles d'oreille Céline, des objets Louis Vuitton de même que de la maroquinerie siglée aux initiales de l'actrice", précise Closer. Les voleurs ont également raflé de nombreux produits de beauté de grandes marques. La comédienne a évidemment porté plainte et la police judiciaire enquête.

Le cinéma changera les idées d'Adèle Exarchopoulos. On la retrouvera bientôt sur le grand écran dans la dernière réalisation de Sean Penn, The Last Face (janvier), puis dans Orpheline d'Arnaud des Pallières et prochainement dans Le Fidèle du Belge Michael R. Roskam, qui retrouve devant sa caméra son acteur fétiche, Matthias Schoenaerts.