Adèle Exarchopoulos en mode "Alerte à Malibu": Trop canon dans son maillot rouge

Quelques mois après son accouchement, Adèle Exarchopoulos a retrouvé sa silhouette d'antan et ne s'en cache pas. À la mi-mai, des photos où elle arborait déjà une ligne retrouvée laissaient supposer que la jeune actrice de 23 ans avait mis au monde son premier enfant, fruit de son idylle avec le rappeur Doums. Aujourd'hui, c'est en maillot de bain rouge, façon sauveteuse en mer d'Alerte à Malibu, qu'elle exhibe ses sublimes formes.

Le cliché a été glissé dans la story Instagram de la comédienne récemment vue dans Orpheline. On peut la voir poser, allongée sur le côté gauche, avec derrière elle un décor très provençal. La belle n'a ajouté aucun détail sur cette photo, dans quel contexte elle a été prise ni même si elle est vraiment récente.

Toujours est-il qu'on s'apprête à retrouver la star césarisée de La Vie d'Adèle dans Le Fidèle, le très attendu long métrage du talentueux Michael R. Roskam (Bullhead) dans lequel l'actrice française donne la réplique à Matthias Schoenaerts. Le film raconte l'histoire d'amour passionnelle entre Gino et Bibi. Mais Gino a un secret. De ceux qui mettent votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et Bénédicte vont devoir se battre envers et contre tous, contre la raison et contre leurs propres failles pour pouvoir rester fidèles à leur amour. Le Fidèle sortira chez nous le 1er novembre, mais sera avant cela présenté aux festivals de Venise et de Toronto.