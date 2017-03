Adèle Exarchopoulos enceinte : Elle affiche avec glamour son ventre arrondi

Elle était divine. Invitée avec Adèle Haenel dans l'émission Quotidien (TMC) de Yann Barthès, Adèle Exarchopoulos a évidemment attiré tous les regards avec un beau ventre rond moulée dans une robe couleur lilas. L'actrice de 23 ans, enceinte de son premier enfant, était venue présenter et défendre son prochain film, Orpheline. Le long métrage, réalisé par Arnaud des Pallières, dresse le portrait d'une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne, prise dans une tragique partie de cache-cache. Adolescente multipliant les fugues et les aventures puisque tout vaut mieux que le triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à l'abri de son passé. Quatre actrices différentes incarnent une seule et même héroïne.

Adèle Exarchopoulos campe le troisième âge de ce portrait de vie, une époque durant laquelle l'héroïne se distingue par une cleptomanie certaine comme nous l'avait signifié sa partenaire de jeu dans ce chapitre, Gemma Arterton – qui joue son amoureuse. Pour la comédienne révélée par La Vie d'Adèle, une amatrice de "chair" et de "physique" au cinéma, Orpheline était donc tout trouvé.

Mais bien évidemment, le baby-bump n'est pas passé inaperçu – même si l'animateur de Quotidien n'y a fait aucune allusion. Il s'agit de la première apparition devant les caméras depuis l'officialisation de cette grossesse, le 7 mars dernier lors d'un défilé Louis Vuitton. Toujours est-il que si le joli ventre de la jeune comédienne - qui portait également des talons de la collection Fenty x Puma de Rihanna - a été bien remarqué, ce n'est pas lui qui a justifié la nouvelle et très belle audience de Quotidien. L'émission de TMC a cumulé hier 1,33 million de téléspectateurs, soit 5.8% de part d'audience.