Adèle Exarchopoulos enceinte : Joli ventre rond devant sa BFF Léa Seydoux

À peine quelques semaines après avoir refermé en grande pompe la Fashion Week parisienne, Nicolas Ghesquière et sa griffe Louis Vuitton ont réinvesti le palais du Louvre et sa célèbre pyramide pour un dîner de gala. Plusieurs stars internationales et figures de la mode, proches de la maison française, ont répondu à l'invitation.

L'objectif de l'événement était de présenter la nouvelle collection Vuitton Masters, Les Grands Maîtres en collaboration avec Jeff Koons. Pour l'occasion, la griffe avait convié de nombreuses personnalités telles que Miranda Kerr, Justin Theroux, Cate Blanchett ou encore Jennifer Connelly. Côté français, la distribution avait elle aussi de l'allure. Fidèle à sa maison, Adèle Exarchopoulos a bien entendu répondu présente. Enceinte à 23 ans de son premier enfant, la star de La Vie d'Adèle a fait crépiter les flashs dès son arrivée. Pétillante, la jeune femme a posé en mettant bien en valeur un joli ventre déjà bien rond. Côté look, elle avait opté pour une robe noire moulante dénichée dans la collection printemps 2017 de Louis Vuitton.

Non loin de là se trouvait également Léa Seydoux, sa partenaire de jeu dans le controversé La Vie d'Adèle et accessoirement l'une de ses meilleures amies. L'actrice de Spectre est apparue particulièrement radieuse, elle qui, il y a trois mois, mettait au monde son premier enfant – un petit garçon prénommé George. En solo au photocall, l'actrice de 31 ans a brillé, affichant sa ligne retrouvée et une mine fraîche, loin du cliché de la toute jeune maman éreintée.

La grande Catherine Deneuve a elle aussi pris part à l'événement. L'icône du septième art français avait elle aussi opté pour un look Louis Vuitton, prenant la pose devant Antoine Arnault. Ce dernier, accompagné de sa chérie Natalia Vodianova, a croisé sur son chemin son père Bernard Arnault et sa femme Hélène Arnault, ainsi que sa soeur Delphine Arnault, la compagne de Xavier Niel. Melita Toscan du Plantier ou encore Carine Roitfeld avaient également fait le déplacement.