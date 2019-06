Adèle Exarchopoulos, jeune maman en tournage : "Ça change quelque chose !"

Adèle Exarchopoulos est à l'affiche de Sibyl, de Justine Triet, qui a été présenté lors du dernier Festival de Cannes. Le 19 juin 2019, elle sera également dans le Noureev de Ralph Fiennes, aux côtés d'Oleg Ivenko, dans le rôle du célèbre danseur Rudolf Noureev. Le magazine Grazia, en kiosques ce 14 juin, met à l'honneur la jeune actrice de 25 ans. Le lien entre ces deux films ? Ce sont les premiers qu'elle a tournés depuis qu'elle est maman.

Révélée en 2013 dans La Vie d'Adèle, qui lui a valu une Palme d'Or partagée avec sa partenaire à l'écran Léa Seydoux et leur réalisateur Abdellatif Kechiche, Adèle Exarchopoulos est très demandée. La jeune femme a cependant pris le temps de faire un enfant. Un choix assumé : "Mon fils était totalement désiré. Je voulais un enfant à ce moment-là de ma vie. J'ai dû refuser deux films auxquels je tenais. Mais c'était un vrai choix", insiste-t-elle dans Grazia. Le petit Ismaël, né de ses amours avec le rappeur Doums, un proche de Nekfeu, a 2 ans.

Depuis cette naissance, Adèle Exarchopoulos a tourné Sybil et Noureev : "Le lien entre les deux films, c'est qu'il s'agissait de mes premiers tournages en tant que maman et qu'on ne va pas se mentir, ça change quelque chose ! J'étais fatiguée, raconte l'actrice dans Grazia. Le sommeil, j'avais l'impression que c'était un homme qui me manquait, un ex que je ne voyais plus depuis des mois, mais dont j'avais terriblement envie."

Pour son retour sur un plateau de tournage, Adèle Exarchopoulos n'a pas choisi la facilité avec Noureev. C'est justement ce qui l'intéressait, montrer autre chose : "Je voulais voir si j'en étais capable. Je me suis demandé si je réussirais à être élégante, je sais qu'on me reproche ma nonchalance, ma diction. Est-ce que j'allais réussir à honorer cette émigrée colombienne arrivée en France, qui a rencontré le fils de Malraux, puis Noureev ? Je me suis dit que j'allais m'éclater à jouer quelque chose de si différent." Pour découvrir l'actrice dans le rôle de Clara Saint, rendez-vous mercredi dans les salles obscures.