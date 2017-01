Adèle Exarchopoulos : Le montant du butin de son cambriolage révélé

Le site du Parisien révèle la valeur des biens dérobés dans l'appartement de l'actrice Adèle Exarchopoulos : "Selon nos informations, le préjudice est estimé à près de 60 000 €. Les enquêteurs du 1er district de police judiciaire (DPJ) ont été chargés des investigations."

C'est Closer.fr qui avait dans un premier temps divulgué la mauvaise nouvelle datant du 23 décembre. Les malfaiteurs avaient fait une razzia dans le domicile de la comédienne, qu'on ne rate pas lors des défilés de la Fashion Week : "Bijoux Boucheron, des bagues Cartier, des boucles d'oreille Céline, des objets Louis Vuitton de même que de la maroquinerie siglée aux initiales de l'actrice."

Au cinéma, loin de ce tumulte, Adèle Exarchopoulos fera son retour dans la dernière réalisation de Sean Penn, The Last Face (janvier), puis dans Orpheline d'Arnaud des Pallières et prochainement dans Le Fidèle du Belge Michael R. Roskam, qui retrouve devant sa caméra son acteur fétiche, Matthias Schoenaerts.