Adèle Exarchopoulos maman : Le sexe du bébé confirmé, son prénom dévoilé

Alors qu'Adèle Exarchopoulos a déjà fait son retour sur les tapis rouges lors de la soirée-anniversaire du 70e Festival de Cannes, le sexe et le prénom de son bébé ont été révélés. Il y a quelques jours, la star de La Vie d'Adèle laissait entendre assez clairement qu'elle avait accouché de son premier enfant, fruit de son amour pour le rappeur Doums (l'un des plus proches de Nekfeu). Plusieurs indices et photos où elle affiche un ventre quasi plat, additionné à la confirmation de sa styliste Camille Seydoux (qui est elle-même enceinte) nous ont fait dire qu'Adèle avait mis au monde son bébé, une information appuyée par son apparition sur le red carpet cannois.

Public nous révèle aujourd'hui le prénom, confirmant ce que l'on savait déjà, à savoir qu'il s'agit d'un petit garçon. Ce dernier se prénomme Ismaël d'après le site people. De leur côté, ni Adèle, ni Doums n'ont posté de photos du bébé, ou même évoqué l'heureux événement, eux qui sont plutôt du genre à multiplier les photos Instagram et autres stories sur les réseaux sociaux.