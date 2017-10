Adèle Exarchopoulos : "On me catégorise comme 'fille sexuelle' et ça me lasse"

Dans Le Fidèle, Adèle Exarchopoulos forme un couple passionnel avec Matthias Schoenaerts. Une passion qui se traduit évidemment par la présence de scènes sensuelles à l'écran. Et le risque, pour la jeune comédienne de 23 ans, est de voir son étiquette de "fille sexuelle" lui coller un peu plus à la peau.

"Je n'en referai plus", lâche l'actrice à ELLE en parlant des scènes torrides. Elle se justifie : "J'ai l'impression qu'on me catégorise comme 'fille sexuelle' et ça me lasse. Peut-être que j'ai offert mon corps à trop de rôles. Peut-être parce que je suis devenue maman et que mon rapport à la nudité, à la pudeur, a changé." Une prise de conscience qu'Adèle doit donc en partie à sa récente maternité.

En tout cas, celle qui se dit "entière" en amour compte bien ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière où la sensualité se fera rare, très rare.

Starisée avec La Vie d'Adèle, la jeune comédienne parle aussi de pression pour justifier sa carrière. "À chaque rôle, c'est un peu ma vie qui est en jeu", assure l'intéressée qui a "peur d'avoir l'air fade" depuis son rôle "intense" dans la Palme d'or d'Abdellatif Kechiche. Ce piédestal, Adèle Exarchopoulos l'exècre, elle qui préfère la modestie, la discrétion. Comme avec sa famille, avec qui elle ne parle pas beaucoup de cinéma et de ses projets. "Mes parents sont dans la vraie vie, alors non, ce n'est pas un sujet entre nous", glisse-t-elle. Mon père cumule trois boulots. Ma mère est infirmière. Que je sois payée six fois plus qu'elle, c'est gênant. Elle bosse avec un tel dévouement que c'est elle qui mériterait une standing ovation quand elle arrive au bloc ! En tout cas, elle est en bonne place sur mon tapis rouge à moi !"

