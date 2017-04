Adèle Exarchopoulos, son homme : "Je l'aime aussi profondément pour ses défauts"

Actuellement à l'affiche d'Orpheline, le nouveau long métrage d'Arnaud des Pallières, Adèle Exarchopoulos est également sur le point de devenir maman pour la première fois. À 23 ans, l'actrice est enceinte de Doums, rappeur et complice de longue date de Nekfeu.

Dans Marie Claire, aux côtés de sa partenaire de jeu dans Orpheline Adèle Haenel, la révélation de La vie d'Adèle s'est épanchée pour la première fois sur son couple avec celui qui se définissait comme un bad boy. "Dans le couple, on est toujours là à se reprocher des choses, confie la jeune femme en rebondissant sur les imperfections des femmes dans Orpheline. Un jour, je me suis demandé : 'Si mon mec changeait, est-ce que ça me dérangerait ? Est-ce que finalement je ne l'aime pas pour ses défauts ?' La réponse est oui. Je l'aime aussi profondément pour ses défauts."

L'actrice, qui dit également avoir "du mal à aimer" qui elle est dans la vie de tous les jours, n'en dira pas plus sur les défauts de son homme. En revanche, elle ne s'épargnera pas, évoquant notamment son rapport au corps, tellement mis en avant devant la caméra d'Abdellatif Kechiche et à nouveau chez Arnaud des Pallières. "Les boutons [dans le film], c'est les miens, même pas de maquillage", assure l'actrice qui dit s'être sentie plusieurs fois "hyper mal à l'aise, vulnérable, moche" dans un film.