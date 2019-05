Adèle Exarchopoulos, ventre à l'air et robe fendue: silhouette parfaite à Cannes

Marion Cotillard n'est pas la seule à avoir osé montrer son ventre sur le majestueux tapis rouge du Festival de Cannes. Adèle Exarchopoulos a eu la même audace vendredi 24 mai 2019, lors de la montée des marches de Sibyl, dernier film en compétition présenté. Elle était arrivée à Cannes le ventre également à l'air la veille, le 23 mai...

Récompensée de la palme d'Or en 2003 pour La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche (un prix partagé avec le réalisateur et Léa Seydoux), Adèle Exarchopoulos était très attendue pour cette nouvelle prestation sur la Croisette. La jeune actrice de 25 ans n'a pas déçu.

Sans aucun doute conseillée par Camille Seydoux, styliste et soeur de Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos a monté les marches dans une longue robe de soie clair ultraglamour signée Elie Saab, découpée et ouverte au niveau du ventre, laissant l'une de ses épaules dénudée. A cela s'ajoutait une très longue fente en parfaite adéquation avec Virginie Efira, l'autre héroïne de Sibyl. L'actrice devenue maman d'un petit garçon en 2017 a également opté pour des escarpins Jimmy Choo et de magnifiques boucles d'oreilles pendantes pour agrémenter son look. Côté coiffure, sa longue chevelure était coiffée en un haut chignon tiré.

Un peu plus tôt dans la journée, Adèle Exarchopoulos avait exposé son ventre ultraplat dans un look bien plus décontracté, un ensemble sport chic Miu Miu.