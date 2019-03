Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou... 5 raisons de (re)voir En liberté !

Avec neuf nominations aux César, la dernière réalisation de Pierre Salvadori, En liberté !, promettait de faire bonne figure lors de la cérémonie de remise de prix le 22 février dernier. Malheureusement, la comédie jubilatoire est rentrée bredouille, presque à l'image du Grand Bain et ses dix citations. Pourtant, le film du cinéaste français avait tant d'atouts ! Voici 5 raisons de (re)-découvrir ce long métrage.

- Adèle Haenel et Pio Marmaï : Irrésistible dans Les Combattantes – pour lequel elle avait d'ailleurs décroché un César –, l'actrice française est aussi impeccable dans le registre comique que dramatique. Son camarade masculin avait explosé dans Le Premier Jour du reste de ta vie et a su poursuivre sa carrière en choisissant scrupuleusement ses films comme Un heureux événement, Vendeurs ou encore Ce qui nous lie et ne jamais rester enfermer dans une case. Pas étonnant qu'ils aient été tous deux nommés pour leur interprétation.

- Les personnages de Pierre Salvadori : Débordantes de tendresse et d'humour, les oeuvres de Pierre Salvadori ont toujours le don de rendre attachant les soi-disant losers. Qui a oublié le tandem irrésistible formé par Guillaume Depardieu et François Cluzet dans Les Apprentis ? En liberté ! s'inscrit dans cette lignée d'antihéros qu'on adore.

- Le genre comique est souvent affublé d'une réalisation fade, les producteurs misant sur le casting et un pitch sympa pour faire affluer les foules. En liberté ! est une comédie enlevée et très soignée, dont le montage offre un rythme endiablé !

- Les seconds rôles incarnés par Audrey Tautou et Damien Bonnard. Les deux excellents acteurs ne sont pas au premier plan, mais, sans leur présence, En liberté ! n'aurait pas cette épaisseur.

- Sa poésie : Avec En liberté !, Pierre Salvadori s'est autorisé de longues séquences de poésie, comme avec la scène à travers la porte de la salle de bain où le couple Antoine-Agnès se dit son amour et ses peurs. Le réalisateur précise : "J'aime ça, tout simplement. J'ai le sentiment que la comédie autorise cela. Je me suis souvent permis d'introduire des dialogues écrits, un peu enlevés dans mes films. Mais je n'assumais pas totalement leur dimension littéraire. J'essayais toujours de contrebalancer cela avec un ton un peu parlé. Cette fois, j'ai décidé de l'endosser. En écrivant le scénario, je disais à mon producteur : 'Si je pouvais, j'écrirais tout le film en vers'." (Allociné)

L'histoire d'En liberté ! disponible en DVD et VOD : Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d'Antoine, injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.