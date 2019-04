Adele : Jeune divorcée et déjà dans les bras d'un nouvel homme, sosie de son ex

Adele aurait-elle déjà retrouvé l'amour ? Quelques jours après avoir annoncé son divorce avec Simon Konecki, après sept ans d'amour, trois ans de mariage et un petit garçon prénommé Angelo (6 ans), la chanteuse britannique a été aperçue en train d'embrasser un homme à New York. Comme le rapporte Page Six ce 29 avril, il ressemblait étrangement à l'ex-mari de la star.

L'interprète de 30 ans aurait déjà partagé plusieurs rendez-vous avec cet homme : "Adele est une femme forte et elle est déterminée à avancer, comme n'importe qui tournant la page après un divorce, a rapporté une source. Elle a un vrai faible pour les mecs américains depuis qu'elle vit à Los Angeles et a échangé un baiser avec un gentleman dans un bar new-yorkais. Il a une grosse barbe comme Simon, mais elle était plus entretenue et soignée. Ils vont apprendre à se connaître, mais Adele ne cherche rien de sérieux. Son fils Angelo est sa priorité. Elle est jeune et s'amuse. Ses copines rigolent en disant qu'elle devrait télécharger Tinder."

Déjà séparée depuis de longs mois avant l'annonce officielle de son divorce, Adele a célébré son nouveau célibat avec sa meilleure amie Jennifer Lawrence dans un bar gay de New York il y a quelques semaines. Une joyeuse soirée relayée par des photos et vidéos de curieux sur les réseaux sociaux. Entre deux virées entre copines, la chanteuse passe également du temps en studio : peut-être cette séparation l'inspire-t-elle pour un futur album, quatre ans après le succès de son précédent opus 25.

Simon Konecki, 45 ans, est quant à lui retourné vivre en Angleterre où il continue d'oeuvrer au sein de son ONG Drop4Drop, qui travaille pour l'accès à l'eau potable dans les pays en difficultés. Malgré tout, même si le communiqué officiel affirme qu'ils "se sont engagés à élever leur fils ensemble, avec amour", le divorce d'Adele et son ex-mari ne serait pas tout à fait réglé puisqu'il y aurait plusieurs litiges en cours : le couple n'ayant pas signé de contrat prénuptial avant son mariage, Simon Konicki est en droit de demander la moitié de la fortune de la chanteuse, estimée à plus de 150 millions de livres (soit 173 millions d'euros).