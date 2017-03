Adele trahie par son ex bisexuel et infidèle : Elle raconte...

Plutôt très discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée, Adele promet de se livrer davantage dans un livre intitulé Hello it's me, Une vie d'Adele (aux éditions Hors Collection), écrit par l'écrivain et journaliste Véronique Chalmet.

Si l'on en croit les investigations de la journaliste, rapportées par nos confrères du site Closer, la chanteuse de 28 ans aurait adressé sa chanson Daydreamer, tirée de son premier album 19, à un jeune garçon qu'elle a rencontré alors qu'elle était âgée de 19 ans. Encore étudiante, l'interprète de Hello s'est rendue à une soirée avec un homme qui semblait partager ses sentiments. Là où le bât blesse, c'est qu'elle l'a finalement surpris... en train d'embrasser un autre homme !

"Ça ne me posait aucun problème qu'il soit bisexuel, mais je suis assez jalouse des filles, sans en plus être en rivalité avec des garçons... Alors voilà, Daydreamer parle de tout ce j'aurais espéré qu'il soit pour moi, et que nous soyons l'un pour l'autre. Mais ça n'arrivera finalement jamais ! Daydreamer, c'est moi faisant un rêve éveillé à propos de lui", a-t-elle confié.

Si elle le savait bisexuel, Adele n'a pas, à juste titre, apprécié sa tromperie. Pourtant, elle s'est laissé convaincre de lui laisser une autre chance... Sans grand succès puisque leur idylle a pris fin quelques mois plus tard, toujours à cause des écarts de conduite du jeune homme. Goujat jusqu'au bout, il n'aura pas hésiter non plus à revenir vers elle, appâté par son succès. Pendant une semaine, il l'a même harcelée pour obtenir sa part du gâteau en lui réclamant des royalties pour la chanson qu'elle avait écrite, inspirée de leur histoire.

Qu'on se rassure, depuis cette déception, la belle a retrouvé l'amour. En couple depuis plusieurs années avec son chéri Simon Konecki, elle a récemment confirmé lors d'un de ses concerts qu'elle s'était mariée avec le père de son fils, l'adorable petit Angelo (4 ans). Tout est bien qui finit bien !