Adeline Blondieau et sa fille, Lorie Pester... au rendez-vous des Petits Princes !

Au sein du cirque Phénix, s'est déroulé la soirée spéciale au profit de l'Association Petits Princes, afin de célébrer ses trente ans, avec une représentation magnifique de Cirkafrika3 qui se joue jusqu'au mois de janvier. Cela fait en effet trois décennies que l'organisation réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades atteints de cancers, de leucémies ou de certaines maladies génétiques. Ainsi, le spectacle, dont l'intégralité des recettes sont reversés à l'association, a transporté les spectateurs de la partie la plus australe de l'Afrique à la mythique Égypte qui en ouvre la porte vers l'Orient, parmi lesquels plusieurs personnalités.

Lorie Pester, qui a fait son retour avec un nouvel album baptisé Les choses de la vie..., a assisté au show non loin de Clémentine Célarié. Cette dernière, vêtue d'une robe impériale, était sur scène du Phénix pour parle de ce bel anniversaire, au côté de Dominique Bayle, cofondatrice et directrice générale de l'organisation. Si elle a fait découvrir les acrobaties des Bouglione à sa fille Wilona, elle lui a désormais montré les tableaux merveilleux de Cirkafrika3. La chanteuse et comédienne Elisa Tovati, l'animateur Manu Levy, la Femme d'honneur Corinne Touzet, le créateur de bijoux Thierry Martino ou encore les héros de la pièce Au revoir et merci, Christian Charmetant et Elisa Servier, étaient au rendez-vous également.

Plus d'informations sur l'association Les Petits Princes et ses actions en cliquant sur ce lien.