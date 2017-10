Adeline Blondieau et sa fille Wilona : Fascinées par l'Exploit des Bouglione

La première du nouveau spectacle du Cirque d'Hiver Bouglione, Exploit, s'est déroulée le 14 octobre. Plusieurs personnalités sont venues applaudir le show telle que la comédienne et animatrice Adeline Blondieau, venue avec sa fille Wilona (6 ans), née de son union avec Laurent Hubert. La fillette, accompagnée d'une copine, a pu s'émerveiller des numéros de trapézistes et autres acrobates. Les présentateurs Faustine Bollaert et Alex Goude étaient également au rendez-vous, tout comme les journalistes Jean-Philippe Doux et Patrick Cohen et la chanteuse Julie Pietri.

Le Cirque Bouglione ouvre donc une nouvelle saison à Paris et Le Parisien a voulu en savoir plus sur cette grande famille du spectacle. Le journaliste a assisté aux répétitions dans leur chapiteau du XIe arrondissement : "L'école est finie, les enfants Bouglione sont là, dans les gradins, à regarder la star ukrainienne de l'équilibrisme, Encho Keryazov, régler les derniers détails de son numéro. Mais aussi leurs parents, dont Joseph, directeur artistique, et les grands-parents comme Emilien, habillé comme pour une première avec une cravate et un gilet d'un bleu éclatant. Il habite au-dessus. Il y a même l'arrière-grand-mère, Rosa, 107 ans en décembre", lit-on dans le quotidien.

Les Bouglione, c'est une tribu soudée où chacun met la main à la pâte, mais aussi un vrai business, entre les spectacles au Cirque d'Hiver, les locations du lieu pour d'autres spectacles et de l'événementiel et les tournées. Le Parisien avance un chiffre d'affaires de 18 à 19 millions d'euros par an, une entreprise familiale dirigée par Francesco, Joseph et Régina et détenue par "huit Bouglione, cinq hommes et trois femmes".