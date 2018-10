Adeline Blondieau : La vente des affaires de Johnny Hallyday lui rapporte gros

L'hôtel des ventes de Drouot, situé dans le 9e arrondissement de Paris, a fait le plein le 20 octobre 2018 à l'occasion d'une vente aux enchères un peu particulière. Au lendemain de la sortie de l'album Mon pays c'est l'amour de Johnny Hallyday, déjà certifié disque de diamant, une centaine d'objets en rapport avec le rockeur décédé le 5 décembre 2017 ont été mis aux enchères. Parmi eux, une trentaine provenait de la collection personnelle d'Adeline Blondieau, troisième épouse du Taulier. Un moyen de tourner la page selon elle, mais aussi de récolter plus de 65 000 euros.

Si sa robe de mariée – une création en dentelle blanche signée Gérard Pipart de la maison Nina Ricci, imaginée sur le thème Autant en emporte le vent pour leur première union célébrée en 1990 – n'a pas trouvé preneur au prix de réserve demandé, l'AFP rapporte que les tenues de scène de Johnny ont rencontré un franc succès. Adeline Blondieau s'est également séparée d'une veste Yves Saint Laurent qui a été adjugée à 20 000 euros. L'actrice de 47 ans a aussi cédé "des boucles d'oreilles, des lunettes de soleil, un vélo et divers bijoux" que Johnny lui avait offerts. Ici Paris rapporte également dans son numéro du 24 octobre 2018 que "la comédienne s'est aussi séparée de deux robes signées Versace et Azzedine Alaïa" et, plus, insolite d'un "mégot de Gitanes fumé par Johnny, adjugé à 319 euros avec frais !".



Au total, la vente aux enchères aura rapporté 315 338 euros, frais compris.