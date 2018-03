Adeline Blondieau : Pourquoi elle s'est livrée sur son ex Johnny Hallyday

Pour la première fois, Adeline Blondieau, que le chanteur avait épousée à pas moins de deux reprises (en 1990 puis en 1994 à Las Vegas), a pris la parole pour le documentaire de C8 diffusé le 21 mars, Héritage de Johnny Hallyday – La Guerre des clans. Sereine et émue, la comédienne, animatrice et scénariste s'est donc exprimée sur l'annonce de la mort de la légende la nuit du 5 au 6 décembre, leur rencontre et leur mariage alors qu'elle n'avait que 19 ans et leur divorce (en 1995). Comment le réalisateur du documentaire a-t-il réussi à obtenir les confidences de celle qui avait gardé des relations tendues avec la légende française ? Timothée Vienne est revenu sur ce sujet pour Télé-Loisirs.

"Elle était évidemment hésitante. Elle s'est posée beaucoup de questions. Elle était tiraillée entre son envie de livrer sa vérité, et son appréhension de s'exposer médiatiquement. Elle a souffert de tout ce qu'elle a pu lire sur elle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Au bout de quelques jours, elle a fini par dire oui. Au final, je crois qu'elle avait à coeur de raconter son histoire avec Johnny. On parle tout le temps de Sylvie, Nathalie, ou Laeticia, mais il y a eu également une vraie passion entre Johnny et Adeline. Comme elle le raconte, c'est l'homme qu'elle a le plus connu après son père. Et elle a compté dans sa vie. Il lui tenait à coeur de le rappeler !", déclare Timothée Vienne.

Une démarche qui a pu réussir également grâce à la présence de l'animateur Julien Courbet. Ce dernier a mené le riche débat qui a suivi le documentaire dont il est le producteur. Adeline Blondieau ayant gardé un bon souvenir d'une émission spéciale Johnny-Adeline dans les annes 1990, elle s'est sentie en confiance et a eu un entretien avec la figure de la télévision pour s'assurer du bon déroulement du processus. La maman d'Aïtor et de Wilona peut en tout cas se féliciter d'avoir livré son vécu de leur relation qui a été si médiatisée !