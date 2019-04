Adeline Blondieau souriante et prête à amuser les enfants avec ses contes

Apprendre en s'amusant, c'est possible et Adeline Blondieau peut en témoigner. La maman d'Aïtor (19 ans, né de son ancienne union avec Sergio Temporelli) et de Wilona (7 ans, née de son union avec Laurent Hubert) a monté son spectacle pour enfants, Les Contes d'Adeline.

Le pitch ? "Dans un décor qui oscille entre une forêt enchantée et un grenier magique, Adeline raconte quatre contes amusants et surprenants. Pourquoi doit-on se laver les cheveux ? Où habite la petite souris ? Comment le loup choisit-il son métier ? Comment accepter ses doigts de pieds ? Autant de questions évoquées par les contes d'Adeline et dont les réponses aident à grandir". Rires, questionnement, réflexion, complicité et surprises sont au programme comme l'explique le synopsis.

Le 29 mars 2019, Adeline Blondieau était en filage à la Comédie Saint-Michel avec Séverine Robic. L'ancienne star des Filles d'à côté et la comédienne, animatrice et réalisatrice font le show avec des marionnettes, déguisements et autres accessoires susceptibles de plaire aux enfants. Un univers coloré et festif qui, à coup sûr, fera mouche.

C'est le 3 avril dernier que le spectacle a été joué pour la première fois. Adeline Blondieau se produira tous les mercredis et samedis après-midi, en alternance avec Séverine Robic et Caroline Bourg. À l'occasion des vacances de Pâques, des dates supplémentaires ont été organisées les jeudis 18 avril et 2 mai à 15h15, ainsi que le lundi 29 avril à 15h15 et le mardi 30 avril à 14h.