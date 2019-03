Adeline Blondieau : Touchante complicité avec son charmant fils Aïtor

Adeline Blondieau ne cache pas ses enfants et ce n'est cette fois-ci pas avec sa fille Wilona que l'actrice de 48 ans s'est exposée mais avec son aîné, Aïtor.

Alors que la 39e édition du Salon du livre n'ouvre ses portes au public que ce vendredi 15 mars 2019, Adeline Blondieau a pu fouler les allées du Parc des expositions de la Porte de Versailles dès la veille. La star de Sous le soleil s'est rendue au Salon littéraire dans la soirée du 14 mars, accompagnée de son fils Aïtor. Le jeune homme de 19 ans est né de la relation de l'ex-femme de Johnny Hallyday avec Sergio Temporelli. Mère et fils sont très proches et ont partagé des câlins devant les photographes. Adeline Blondieau était également accompagnée de son éditeur, Guy Trédaniel, chez qui elle a publié Yoga grossesse en mai 2017 et Adeline Blondieau mise à nu en septembre 2011.

Côté actualité, la jolie brune vient d'annoncer qu'elle jouerait son nouveau spectacle pour enfants à partir du 3 avril prochain, à la comédie Saint Michel, à Paris. Elle se produira tous les mercredis et samedis après-midi, en alternance avec Séverine Robic et Caroline Bourg.

Lors de cette soirée avant l'ouverture du Salon du livre, Dominique Farrugia était également présent. L'acteur et producteur de 56 ans a eu l'honneur de croiser la route du Premier Ministre Édouard Philippe avec qui il s'est chaleureusement entretenu.

Le Salon du livre verra défiler de nombreuses personnalités du 15 au 18 mars. Loana, Capucine Anav, Clara Morgane, Lola Marois ou encore Elodie Gossuin assureront des séances de dédicaces. Amélie Nothomb, Douglas Kennedy ou encore Emily Blaine font partie de la longue liste des auteurs.