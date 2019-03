Adil Rami à l'opposé de Marseille, pour une soirée avec sa soeur Hafida

Dans une récente interview accordée au magazine Closer (numéro du 8 mars 2019) Adil Rami s'est confié sur la place essentielle que tient Hafida dans sa vie. Celui qui est le visage d'une nouvelle campagne contre les violences faites aux femmes a ainsi déclaré : "Je ne prends pas une décision sans en parler à ma grande soeur, Feda, ou même à ma petite soeur. Feda s'est également exprimée sur son célèbre petit frère, devenu champion du monde le 15 juillet 2018 en Russie. "Mon frère ne sait pas tricher. (...) Mon frère est à la fois très sensible et très fort. Aujourd'hui, il a mûri, et son besoin de s'engager est devenu vital !", a-t-elle témoigné.

Adil Rami n'est plus footballeur

Alors que la France affrontera la Moldavie et l'Islande les 22 et 25 mars prochains, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020, Adil Rami ne fait pas partie des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. Lors d'une conférence de presse donnée depuis Clairefontaine, le chef des Bleus a abordé le cas d'Adil Rami. S'il ne ferme pas la porte au défenseur, Didier Deschamps s'est montré assez critique à son égard. "Il y a un petit moment que, malheureusement pour lui, il n'est plus footballeur parce qu'il a eu des pépins. Et là, même s'il est revenu dans le groupe, il joue très peu, a-t-il déclaré. Adil Rami est blessé depuis plusieurs semaines et a récemment avoué avoir fait un burn out après la Coupe du monde.