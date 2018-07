Adil Rami et Paul Pogba s'éclatent à L.A. devant Kate Upton enceinte et son mari

A Denis Brogniart, lors de son passage euphorique et délirant sur le plateau de TF1 après avoir soulevé la Coupe du monde, Adil Rami avait dit qu'il allait partir loin pour profiter d'un peu de répit avant de reprendre l'entraînement avec l'Olympique de Marseille en prévision de la prochaine saison de Ligue 1. Son totem de Koh-Lanta en poche, le défenseur à moustache s'est envolé pour Los Angeles. Dans la Cité des Anges, on l'a retrouvé samedi 21 juillet 2018 avec certains de ses coéquipiers chez les Bleus, et pas les plus tristes : Paul Pogba, Samuel Umtiti et Steven Nzonzi !

Grosse surprise à la soirée Maxim Hot 100 Experience qu'organisait au Hollywood Palladium le fameux magazine masculin Maxim : nos quatre Bleus ont débarqué et ont posé en très grande forme pour les photographes de presse avec une réplique du trophée du Mondial. Tandis que la plupart des champions du monde sont partis chacun de leur côté pour recharger les batteries (Kylian Mbappé à Ibiza, Florian Thauvin en Corse, Didier Deschamps à Saint-Tropez, etc.), Pogba, Umtiti, Nzonzi et Rami se sont offert une virée en équipe à Los Angeles. Pour l'instant, on n'en trouve pas vraiment de trace sur leurs comptes Instagram respectifs, à l'exception d'une slide de la story d'Adil grâce à laquelle on le devine en compagnie de... Younes Bendjima, petit ami de Kourtney Kardashian.