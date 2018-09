Adil Rami "fier" de Pamela Anderson : Doux message avant le lancement de DALS 9

Pamela Anderson aurait très bien pu abandonner avant même que l'aventure Danse avec les stars ne commence, le 29 septembre prochain sur TF1. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse, la star hollywoodienne de 51 ans se bat tous les jours pour que son entrée dans la compétition soit à la hauteur de ses espérances et de celles du public. Ce combat contre la blessure et la douleur, l'ex-star d'Alerte à Malibu ne le livre pas seule mais accompagnée par celui qui partage sa vie depuis plus d'un an : Adil Rami.

Lui-même diminué (il s'est blessé à la cuisse lors du match de l'Olympique de Marseille contre l'Eintracht Francfort en Ligue Europa), Adil Rami apporte tout son soutien à Pamela Anderson. Discret sur sa relation avec la jolie blonde, le footballeur de 32 ans a publié une photo dans ses stories Instagram le 26 septembre 2018. Sur le portrait de sa belle en noir et blanc, il a apposé plusieurs hashtags dont "proud" ("fier"). Deux smileys avec des coeurs décorent également l'image.

Ce post met à nouveau à mal les dernières de rumeurs de séparation. Contrairement à ce qu'a pu écrire la Page Six du New York Post, la romance entre Pamela Anderson et Adil Rami est plus que jamais d'actualité.