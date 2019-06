Adil Rami nie toute violence... Pamela Anderson réplique et balance son 06 !

Le champion du monde prend acte de cette décision mais ne cache pas sa tristesse : "Après voilà je respecte la décision de l'association, ça m'attriste mais je respecte. Après mentir pour garder une bonne relation avec son ex et ses enfants c'est une chose, mais utiliser des mensonges sur la violence pour me nuire, ça va trop loin et c'est injuste. Encore une fois je ne laisserai pas ces accusations fausses sur moi et ma famille sans réponse. Tout ça est trop grave. Voilà j'ai dit ce que j'avais à dire et avec le coeur. Je laisse les pros s'en occuper maintenant. Pour moi place à l'avenir."

Quelques minutes après ce post, Pamela Anderson dévoilait un échange avec Adil Rami (en laissant son numéro bien visible) sur une messagerie dans lequel il lui dit : "Désolé, mais tu ne me laisses pas le choix." L'activiste et actrice le commente par ces mots : "Menacer de faire du mal à mon fils. Menacer de me briser les jambes. Des menaces par textos. Des appels provenant de différents numéros. J'essaye de tout bloquer. Il existe des mails dans lesquels j'appelle ma famille à l'aide quand il était ivre au Chateau Marmont à Los Angeles et qu'il me jetait par terre. On m'a dit d'être patiente..."